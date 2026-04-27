Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации Гейра Эдегорда Ульсена (Olsen Geir Ødegård). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, гражданином России становится уроженец Норвегии, родившийся 9 апреля 1962 года. Решение принято в соответствии со статьей 89 Конституции РФ, которая наделяет главу государства правом решать вопросы гражданства.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Гейр Эдегорд Ульсен пополняет список иностранных специалистов и общественных деятелей, выбравших Россию в качестве нового места жительства и гражданской принадлежности.