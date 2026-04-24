В Иране заявили о единстве нации

Москва24 апр Вести.Иранское руководство выступило с заявлением о единстве "нации и государства". Президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи опубликовали схожие обращения в соцсети X.

Так, Пезешкиан подчеркнул, что все иранцы - революционеры, а победа для Исламской Республики "дороже, чем жизнь".

В Иране нет "радикалов" или "умеренных". Мы все иранцы и революционеры. С железным единством нации и государства и повиновением Верховному лидеру мы заставим агрессора пожалеть написал президент

Абсолютно идентичное сообщение опубликовано в аккаунте Галибафа.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что иранцы сплотились, как никогда прежде.

Провал израильских террористических операций отражается в том, что государственные институты Ирана продолжают действовать сплоченно, целенаправленно и дисциплинированно отметил министр

Он добавил, что "поле боя и дипломатия" являются двумя скоординированными фронтами одной и той же войны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Иране произошел раскол: заявление Аракчи об открытии Ормузского пролива, как утверждает издание, возмутило представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Израильское издание Mako со ссылкой на осведомленные источники пишет, что Галибаф покинул переговорную команду Исламской Республики. Журналисты утверждают, что у Галибафа якобы возник конфликт с Аракчи и представителями КСИР касательно переговорной линии в диалоге с Вашингтоном и странами Персидского залива.