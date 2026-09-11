Москва11 сенВести.Власти города Москвы объявили о запрете на осуществление деятельности таксистов-"зазывал". Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта столицы.
Эти меры аргументируются соображениями безопасности предоставляемого сервиса.
Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Мосгордумы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги таксинаписано в MAX
Уточняется, что речь идет про аэропорты, железнодорожные и автовокзалы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в Москве работают свыше 14 000 перевозчиков и 64 агрегатора.