Власти Москвы запретили работу таксистов-"зазывал" для повышения безопасности В Москве таксистам-"зазывалам" запретили осуществлять деятельность

Москва11 сен Вести.Власти города Москвы объявили о запрете на осуществление деятельности таксистов-"зазывал". Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта столицы.

Эти меры аргументируются соображениями безопасности предоставляемого сервиса.

Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Мосгордумы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси написано в MAX

Уточняется, что речь идет про аэропорты, железнодорожные и автовокзалы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в Москве работают свыше 14 000 перевозчиков и 64 агрегатора.