Шушарин: из-за закона о такси более 5 млн водителей могут работать "в тени"

Эксперт: свыше 5 млн водителей могут работать "в тени" из-за закона о такси Шушарин: из-за закона о такси более 5 млн водителей могут работать "в тени"

Москва26 июн Вести.После введения закона о такси, который действует в России с 2023 года, могут работать вне правового поля более 5 миллионов водителей. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на основателя сервиса "Максим" Максим Шушарина, выступившего на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ).

По его данным, "серой зоне" - в соцсетях и мессенджерах - действуют около 11 тысяч чатов и сообществ, где участники договариваются о поездках, а общая аудитория таких площадок достигает 23 миллионов человек.

Основной причиной ухода в теневой сектор Шушарин назвал сложность выполнения требований закона, который обязывает проходить регулярные медосмотры и техосмотры, оформлять путевые листы, а также устанавливать опознавательные знаки и цветографические схемы, состоять в реестре.

Эксперт считает, что к профессиональному такси и райдхейлингу (сервис поиска попутчиков и водителей для недолгих поездок) нужно применять разные требования, а за последних полную ответственность должны нести цифровые платформы.

Новый закон о такси вступил в силу 1 сентября 2023 года.