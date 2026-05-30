В Омане предупредили о возможном нахождении плавучей мины в Ормузском проливе

Москва30 мая Вести.Центр морской безопасности Омана сообщил в своем аккаунте в соцсети X об обнаружении, предположительно, плавучей мины в Ормузском проливе в территориальных водах страны.

Как отмечается в сообщении, объект, похожий на мину, был обнаружен "к западу от прибрежной зоны движения судов в Ормузском проливе в пределах территориальных вод Омана".

Центр морской безопасности настоятельно призывает всех моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность в данном районе отмечается в релизе

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что "разнесет" Оман, если страна отойдет от координации действий с США по Ормузскому проливу.