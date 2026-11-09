Москва9 нояВести.В городе Александров во Владимирской области иномарка выехала на тротуар, где сбила двух женщин. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.
Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь с Вокзального переулка в сторону Красного переулка, выехала на тротуар, на котором были пешеходы.
В результате ДТП пешеход 1978 года рождения госпитализирована. Пешеходу 1949 года рождения назначено амбулаторное лечениецитирует агентства представителя ведомства
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.