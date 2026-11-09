Иномарка сбила пешеходов на тротуаре во Владимирской области

Во Владимирской области иномарка снесла пешеходов на тротуаре Иномарка сбила пешеходов на тротуаре во Владимирской области

Москва9 ноя Вести.В городе Александров во Владимирской области иномарка выехала на тротуар, где сбила двух женщин. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.

Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь с Вокзального переулка в сторону Красного переулка, выехала на тротуар, на котором были пешеходы.

В результате ДТП пешеход 1978 года рождения госпитализирована. Пешеходу 1949 года рождения назначено амбулаторное лечение цитирует агентства представителя ведомства

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.