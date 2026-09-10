Во время съемок блогер Дмитрий Масленников попал в аварию Блогер Дмитрий Масленников рассказал об аварии во время съемок

Москва10 сен Вести.Известный российский блогер, муж певицы Клавы Коки Дмитрий Масленников сообщил о происшествии во время очередных съемок. Его группа попала в аварию, написал Масленников в своем Telegram-канале.

Попали в небольшую аварию на съемках нашей экспедиции... (...) Слава Богу, что серьезных травм нет. По большей части отделались небольшим испугом и продолжили съемки. (...) Произошло все по случайному стечению обстоятельств, в этом никто не виноват уточнил блогер

Трое из пяти участников съемок были вынуждены отправиться в травмпункт, чтобы сделать рентген и проверить, не повреждены ли у них руки и ноги. У самого Масленника ушибы. Он уточнил, что группа ехала на транспорте, с которым бывают такие происшествия.