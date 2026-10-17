Водитель влетевшего в столб "Камаза" в Москве мог быть мертв до ДТП

Водитель "Камаза" мог скончаться до того, как снес мачту освещения в Москве Водитель влетевшего в столб "Камаза" в Москве мог быть мертв до ДТП

Москва17 окт Вести.На севере Москвы ночью 17 октября "Камаз" снес мачту городского освещения. На момент аварии водитель большегруза мог быть уже мертвым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данные издания, за рулем фуры находился 61-летний мужчина, который на момент прибытия полиции и скорой был уже мертв.

По предварительным данным, он мог скончаться до того, как фура снесла столб, из-за оторвавшегося тромба говорится в публикации

Отмечается, что обстоятельства смерти водителя и причины ДТП устанавливаются. На официальных ресурсах правоохранителей информации об этой аварии пока нет.