Москва17 октВести.На севере Москвы ночью 17 октября "Камаз" снес мачту городского освещения. На момент аварии водитель большегруза мог быть уже мертвым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данные издания, за рулем фуры находился 61-летний мужчина, который на момент прибытия полиции и скорой был уже мертв.
По предварительным данным, он мог скончаться до того, как фура снесла столб, из-за оторвавшегося тромбаговорится в публикации
Отмечается, что обстоятельства смерти водителя и причины ДТП устанавливаются. На официальных ресурсах правоохранителей информации об этой аварии пока нет.