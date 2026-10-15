За смерть водителя на складе наказали его коллегу, также ответит руководитель Руководитель компании ответит за смерть водителя на складе в Москве

Москва15 окт Вести.В Москве возбуждены два уголовных дела после смерти водителя-экспедитора на складе. Об этом сообщает MK.RU.

В материале сказано, что трагедия произошла в августе на складе, расположенном на Рябиновой улице. Водитель грузовика прибыл за товаром, чтобы потом развезти его по точкам. Он начал сдавать назад, но не увидел своего коллегу, водителя-экспедитора, который также приехал на склад за грузом и находился в "слепой зоне". Мужчина оказался зажат бортом транспортного средства и погиб.

Издание пишет, что следствие считает виновниками произошедшего самого водителя, совершившего наезд, и руководителя транспортной компании, у которой арендовал транспорт погибший мужчина. Водителя обвинили в причинении смерти по неосторожности, так как он не убедился, что в опасной зоне никого нет, и не подал звуковой сигнал. А руководителя подозревают в нарушении правил охраны труда, потому что погибший не проходил инструктаж по технике безопасности и не знал, что в зоне погрузки-выгрузки товара находиться опасно.

Водителя приговорили к одному году ограничения свободы. Руководителя суд еще ждет.