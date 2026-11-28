Водитель пострадал при возгорании машины посольства Испании в Литве У здания МИД в Вильнюсе загорелся автомобиль посольства Испании

Москва28 ноя Вести.В Вильнюсе произошло возгорание автомобиля, принадлежащего испанскому посольству, сообщает новостной портал Delfi.

Инцидент был зафиксирован рядом со зданием Министерства иностранных дел. По сведениям издания, огонь охватил машину марки Volvo. Водитель машины посольства попытался собственными силами справиться с пламенем, но пострадал при тушении, после чего был доставлен в больницу.

Ликвидировать возгорание удалось прибывшим на место сотрудникам пожарно-спасательной службы Вильнюса.

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