Москва27 сенВести.В Калининграде микроавтобус и легковой автомобиль сгорели при пожаре в гараже, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло днем 27 сентября на Калининградском шоссе в Гурьевском муниципальном округе.
Огонь полностью уничтожил металлический гараж площадью 100 квадратных метров. Внутри находился легковой автомобиль. Рядом с гаражом сгорел микроавтобус, у другого микроавтобуса поврежден бампер и габаритные огни. Из горящего гаража были эвакуированы кислородный и ацетиленовый баллоныговорится в сообщении
Владелец имущества получил ожоги головы и рук, его госпитализировали.