Житель Калининграда попал в больницу с ожогами после пожара в гараже

В Калининграде мужчина пострадал при пожаре в гараже Житель Калининграда попал в больницу с ожогами после пожара в гараже

Москва27 сен Вести.В Калининграде микроавтобус и легковой автомобиль сгорели при пожаре в гараже, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло днем 27 сентября на Калининградском шоссе в Гурьевском муниципальном округе.

Огонь полностью уничтожил металлический гараж площадью 100 квадратных метров. Внутри находился легковой автомобиль. Рядом с гаражом сгорел микроавтобус, у другого микроавтобуса поврежден бампер и габаритные огни. Из горящего гаража были эвакуированы кислородный и ацетиленовый баллоны говорится в сообщении

Владелец имущества получил ожоги головы и рук, его госпитализировали.