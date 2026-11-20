Болид пилота "Формулы-Е" Барнарда загорелся и взорвался во время тестов

Болид гонщика "Формулы-Е" Барнарда взорвался на тестах в Испании Болид пилота "Формулы-Е" Барнарда загорелся и взорвался во время тестов

Москва20 ноя Вести.Болид гонщика "Формулы-Е" из команды Fusion Тейлора Барнарда взорвался в ходе предсезонных тестов в Испании, заявил портал Motorsport.

Инцидент произошел на автодроме "Харама" к северу от Мадрида.

Незадолго до последнего часа тестов возникла чрезвычайная ситуация: болид Барнарда загорелся. Британский гонщик смог самостоятельно выбраться из машины еще до того, как она взорвалась. На место происшествия оперативно прибыли медицинский автомобиль, машина безопасности и пожарная машина. Над холмами поднялся огромный столб дыма говорится в публикации

Предполагаемой причиной возгорания журналисты назвали батарею болида Барнара, однако его команда пока не представила официальных объяснений произошедшего.

В июне на этапе гоночной серии GT World Europe загорелся автомобиль болгарского гонщика Георгия Дончева. Пилоту удалось самостоятельно покинуть машину, он не пострадал.