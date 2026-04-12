Москва12 апр Вести.Военкор ИС "Вести" Александр Сладков назвал США страной-бандитом, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. Свое мнение военный корреспондент выразил в канале в мессенджере MAX.

Если ты платишь пошлины не США, то эти пошлины незаконные. Вот так. Так что такое Соединенные Штаты – международный рэкетир, или мировой полицейский? По моему мнению, это страна-бандит (посмотрите определение, что такое бандитизм). И все мировое сообщество помалкивает, кроме России и группы государств, которых называли "страны изгои". Теперь этого термина нет заявил Сладков

Военкор выразил уверенность, что достаток и влияние США получают незаконным путем.

Я бывал в США, народ трудолюбивый, страна потрясающая, но тут дело такое. Если пахать всем обществом, исправно платить налоги, а еще иметь печатный станок и печатать деньги для всей Земли, да еще грабить и захватывать чужие богатства, – конечно, будет достаток. А если просто честно и независимо пахать, но тебя на рынки сбыта не пускают, закупать необходимое не дают, ходят вокруг, желая при любой возможности что-то от тебя откусить, угрожая групповым нападением (приближение НАТО к границам РФ), в такой ситуации, конечно, трудно развиваться. Трудно, но надо, другого пути нет добавил Сладков

Ранее Трамп объявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов перекроют Ормузский пролив. По словам американского лидера, блокада начнется в скором времени, и в этом процессе примут участие другие государства.

Обострение на Ближнем Востоке началось 28 февраля. Тогда США при поддержке Израиля развязали войну против Ирана.