Воевавший за ВСУ чеченец в стихах описал свой переход на сторону России

Воевавший за ВСУ чеченец в стихах описал свой переход на сторону РФ Воевавший за ВСУ чеченец в стихах описал свой переход на сторону России

Москва28 апр Вести.Чеченец Хусейн Джамбетов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ранее воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под позывным Бандера, опубликовал в своем Telegram-канале серию стихотворений, в которых рассказал о своем участии в боевых действиях и последующей смене стороны.

В поэтической форме он описал период службы в рядах ВСУ, сравнив себя с "зверем в клетке", и заявил, что "шел дорогами изменника". По его словам, участие в боях он воспринимал как испытание, однако со временем переосмыслил происходящее.

Джамбетов утверждает, что, "вняв зову Отца", отказался от прежних взглядов и принял решение перейти на сторону России.

Сквозь гул снарядов, свист свинца, я шел дорогами изменника, пока не внял зову Отца написал он

В стихах он также подчеркивает свою национальную идентичность, говорит о верности традициям и заявляет о готовности продолжать участие в боевых действиях уже в другом составе.

Я – чеченец, я – ваш сын, не раб "европ" и не один... Сбежав из плена слов и тлена, я встал в строю – и нет измены! заключил Джамбетов в стихотворении

Кроме того, он опубликовал и другие произведения, в том числе с аллегорическими образами и призывами, отражающими его текущую позицию.

Ранее стало известно о переходе польского наемника на сторону России и вступлении его в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для борьбы с ВСУ.