ВС РФ ликвидировали около 10 диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе Сальдо: около 10 боевиков ВСУ уничтожены на Кинбурнской косе

Москва15 авг Вести.Две десантные лодки и около 10 боевиков ВСУ были уничтожены при попытке прорваться на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС.

Из последних эпизодов: была отражена попытка высадки украинской ДРГ, уничтожено около десяти военнослужащих противника и две десантные лодки сказал он

Сальдо отметил, что закрепиться на косе ВСУ не удалось.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что дроны-перехватчики защищают движение по трассе "Новороссия", которая проходит вдоль Азовского моря. По его словам, у противника нет шансов перерезать это направление, дорога полностью под контролем ВС РФ.