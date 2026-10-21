Москва21 октВести.Глава "Росатома" Алексей Лихачев планирует встретиться для очередных консультаций с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в десятых числах ноября в турецкой Анталье. Об этом глава корпорации сообщил в ходе общения с журналистами.
По его словам, переговоры пройдут на полях ежегодного международного мероприятия.
Но нам бы хотелось до нее расставить точки по ядерному обеспечению. Ну и, конечно, продолжаем призывать дать четкую реакцию, адресную реакцию на удары по социальной инфраструктуре Энергодараподчеркнул Лихачев
Он отметил, что стороны также обсудят обстановку на ЗАЭС.
Ранее Лихачев сообщил, что ВСУ продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по Энергодару - городу-спутнику Запорожской атомной электростанции.