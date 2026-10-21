Лихачев: переговоры с главой МАГАТЭ Гросси пройдут в Турции в ноябре

Встреча Лихачева с гендиректором МАГАТЭ Гросси запланирована на ноябрь Лихачев: переговоры с главой МАГАТЭ Гросси пройдут в Турции в ноябре

Москва21 окт Вести.Глава "Росатома" Алексей Лихачев планирует встретиться для очередных консультаций с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в десятых числах ноября в турецкой Анталье. Об этом глава корпорации сообщил в ходе общения с журналистами.

По его словам, переговоры пройдут на полях ежегодного международного мероприятия.

Но нам бы хотелось до нее расставить точки по ядерному обеспечению. Ну и, конечно, продолжаем призывать дать четкую реакцию, адресную реакцию на удары по социальной инфраструктуре Энергодара подчеркнул Лихачев

Он отметил, что стороны также обсудят обстановку на ЗАЭС.

Ранее Лихачев сообщил, что ВСУ продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по Энергодару - городу-спутнику Запорожской атомной электростанции.