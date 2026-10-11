Москва11 октВести.Трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана в Туркменистане прошла не по графику. Об этом заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Переговоры лидеров изначально по графику должны были состояться в другое время, отметил он.
Встреча с президентом Туркменистана, сразу после – изменение графика и встреча с президентом Ирана, которая должна была пройти на следующий день… Многое меняется, что называется, на ходу. Неожиданная трехсторонняя встреча [Путина, Алиева и Пезешкиана]сообщил Зарубин
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры состоялись после завершения Каспийского саммита. Песков отметил, что основными темами встречи стали различные направления сотрудничества.