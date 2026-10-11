Зарубин: трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пезешкиана прошла не по графику

Встреча Путина с Пезешкианом и Алиевым прошла в незапланированное время Зарубин: трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пезешкиана прошла не по графику

Москва11 окт Вести.Трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана в Туркменистане прошла не по графику. Об этом заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Переговоры лидеров изначально по графику должны были состояться в другое время, отметил он.

Встреча с президентом Туркменистана, сразу после – изменение графика и встреча с президентом Ирана, которая должна была пройти на следующий день… Многое меняется, что называется, на ходу. Неожиданная трехсторонняя встреча [Путина, Алиева и Пезешкиана] сообщил Зарубин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры состоялись после завершения Каспийского саммита. Песков отметил, что основными темами встречи стали различные направления сотрудничества.