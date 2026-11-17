Украинские беспилотники пытались атаковать Уфу и Салават, сбиты более 50 БПЛА

ВСУ атаковали промзону в Уфе и Салавате Украинские беспилотники пытались атаковать Уфу и Салават, сбиты более 50 БПЛА

Москва17 ноя Вести.ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Башкирии, силы ПВО и задействованные подразделения отразили атаку на Уфу и Салават. Уничтожены более 50 БПЛА. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата отражена. Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников говорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ

Отмечается, что критических повреждений не зафиксировано, все заводы работают штатно.