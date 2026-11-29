Москва29 ноя Вести.Вооруженные силы Украины вновь пытались атаковать промышленные предприятия Самарской области - за ночь над регионом сбили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты ликвидировали военнослужащие и отряд "БАРС-КРЫЛЬЯ".

Уважаемые жители Самарской области! Более двух десятков вражеских беспилотников было сбито нашими военными и отрядом "БАРС-КРЫЛЬЯ" за прошедшую ночь. Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона написал Вячеслав Федорищев

По предварительной информации, никто не пострадал.

На местах работают сотрудники оперативных служб.

Глава региона напомнил, что категорически запрещено публиковать фото и видео последствий атак - это серьезное правонарушение и фактически работа на врага. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.