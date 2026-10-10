Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили по гражданскому грузовику в Белгородской области — пострадал человек Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва10 окт Вести.Украинские боевики ударили по гражданскому грузовику в Белгородской области, в результате атаки пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и плеча доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт поврежден говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Удары также пришлись по населенным пунктам Борисполье, Грайворон, Долгое, Валуйки, Шебекино, Зимовенька, Красная Яруга. Повреждены 5 автомобилей, административное здание, объект инфраструктуры, 2 частных дома и хозпостройки.