Москва22 октВести.Два мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
На автодороге в районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями ягодичной области и брюшной полости он доставлен врачами СМП в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. В Шебекино из-за детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадал мужчина. С осколочным ранением плеча он обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент продолжит лечение амбулаторноговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В результате атаки повреждены легковушка, два коммерческих объекта, грузик и частный дом.
Вражеским ударам также подверглись Нижнее Берёзово-Второе, автодорога в районе села Кошлаково, Белянка, Борки, Головчино. Повреждены 4 частных дома, 3 легковых автомобиля, гараж, надворная постройка, грузовой автомобиль.