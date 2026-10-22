Москва22 окт Вести.Два мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

На автодороге в районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями ягодичной области и брюшной полости он доставлен врачами СМП в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. В Шебекино из-за детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадал мужчина. С осколочным ранением плеча он обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент продолжит лечение амбулаторно