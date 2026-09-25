Два жителя Белгородской области ранены в результате ударов дронов ВСУ

Два жителя Белгородской области ранены в результате украинских ударов Два жителя Белгородской области ранены в результате ударов дронов ВСУ

Москва25 сен Вести.Два жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Ржевка дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, руки, ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ … Также в больнице оказали помощь мужчине, который получил касательное осколочное ранение при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Одного пострадавшего после оказания помощи переведут в областную клиническую больницу, второй — будет лечиться амбулаторно.

Украинским ударам также подверглись населенные пункты Новая Таволжанка, Никольское, Пролетарский, Гора-Подол. Повреждены производственный цех предприятия, два автомобиля, два частных дома, грузовик, объект инфраструктуры.