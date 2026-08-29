Мирный белгородец и боец самообороны пострадали после атак дронов ВСУ

Мирный белгородец и боец самообороны ранены после атак ВСУ Мирный белгородец и боец самообороны пострадали после атак дронов ВСУ

Москва29 авг Вести.В Белгородской области мирный житель и боец самообороны, оказывающий помощь гражданским лицам, пострадали в результате атак украинских беспилотниокв. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе села Подкопаевка беспилотник сдетонировал на парковке. Мужчина получил осколочные ранения бедра, рук, а также перелом обеих кистей … В селе Отрадное при оказании помощи мирным жителям FPV-дроном был атакован автомобиль бойцов самообороны. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног доставлен [в больницу] говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Оба пострадавших госпитализированы.

В результате указанных атак также были повреждены два транспортных средства.

Под удар также попали Октябрьский, Шебекино, Козьмодемьяновка, Купино, Красная Яруга. Там повреждены 4 частных дома, автобус, грузовик 5 машин, одна из которых сгорела; техническое сооружение, здание предприятия.