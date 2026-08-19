В бурятском поселке вышка сотовой связи упала на здание администрации

Вышка сотовой связи пробила крышу здания администрации бурятского поселка В бурятском поселке вышка сотовой связи упала на здание администрации

Москва19 авг Вести.Утром 19 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии вышка сотовой связи упала на здание местной администрации, пишет издание "Байкал-Daily".

Отмечается, что здание это – пустующее, обошлось без пострадавших.

В Бурятии сотовая вышка рухнула на здание администрации говорится в публикации

Судя по опубликованным местными СМИ кадрам, вышка полностью пробила крышу небольшого деревянного дома.

По сведениям журналистов, подробности произошедшего уточняются. На официальных ресурсах спасательного и других ведомств республики информации об этом инциденте нет.