Москва19 авгВести.Утром 19 августа в поселке Аршан Тункинского района Бурятии вышка сотовой связи упала на здание местной администрации, пишет издание "Байкал-Daily".
Отмечается, что здание это – пустующее, обошлось без пострадавших.
В Бурятии сотовая вышка рухнула на здание администрацииговорится в публикации
Судя по опубликованным местными СМИ кадрам, вышка полностью пробила крышу небольшого деревянного дома.
По сведениям журналистов, подробности произошедшего уточняются. На официальных ресурсах спасательного и других ведомств республики информации об этом инциденте нет.