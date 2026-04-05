Welt: тысячи протестующих вышли на антивоенные марши в Германии

Москва5 апр Вести.Тысячи протестующих немцев стали участниками пасхальных маршей в Германии за мир и разоружение, пишет газета Welt.

Участники маршей несли флаги Ирана и Кубы. Среди демонстрантов присутствовало значительное количество пропалестинских активистов.

Согласно полицейским отчетам в демонстрации в Берлине приняли участие около 1 тыс. человек отмечает Welt

Демонстрации прошли также в Кельне, Мюнхене, Штутгарте и Лейпциге. Традиционные пасхальные марши в Германии продолжатся до 6 апреля.

Между тем сотни израильтян вышли накануне на митинг в центре Тель-Авива. Активисты выступали против военных действий на Ближнем Востоке.

Более 3 тыс. акций против политики президента США Дональда Трампа прошли в США.