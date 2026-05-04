Германия больше всех пострадала от конфликта на Ближнем Востоке Журналист Строкань: ФРГ больше всех пострадала от конфликта на Ближнем Востоке

Москва4 мая Вести.Несмотря на то, что страна не принимала прямого участия в конфликте, Германия больше остальных стран пострадала от войны на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" озвучил журналист Сергей Строкань.

Он добавил, что из-за критики действий США на Ближнем Востоке со стороны канцлера ФРГ Соединенные Штаты решили вывести из Германии 5000 своих солдат.

Главной проигравшей стороной [в конфликте на Ближнем Востоке] становится страна, которая не участвует в этом конфликте и, более того, пыталась максимально от него дистанцироваться. Это Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Вот уж воистину язык мой — враг мой. Стоило Мерцу сделать неосторожные высказывания в адрес президента [США Дональда] Трампа, покритиковать его операцию в Иране, притом, насколько я понимаю, он что-то такое сказал на встрече со школьниками. И вот мы увидели цену вопроса: президент Трамп, увидев в Мерце такой вот европейский громоотвод, принял решение вывести пятитысячный американский контингент из Германии рассказал Строкань

Ранее Мерц заявил, что несмотря на конфликт с Трампом, он осознает важность сохранения партнерства США и Германии в рамках НАТО.