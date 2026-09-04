В Туле водитель внедорожника устроил массовое ДТП с криками про веру в любовь

"Я один верил в любовь": водитель Toyota устроил ДТП с 9 машинами в Туле В Туле водитель внедорожника устроил массовое ДТП с криками про веру в любовь

Москва4 сен Вести.На улице Дмитрия Ульянова в Туле произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали три человека, сообщили в ГТРК "Тула".

Предварительно, в ДТП с девятью машинами может быть виноват водитель Toyota Land Cruiser. Утверждается, что у автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения.

Мир спасет любовь … я один верил в любовь выкрикивал, предположительно, водитель из машины на опубликованном видео

Отмечается, что виновник пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Также на видео показано, что у внедорожника нет номеров.