Москва4 сенВести.На улице Дмитрия Ульянова в Туле произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали три человека, сообщили в ГТРК "Тула".
Предварительно, в ДТП с девятью машинами может быть виноват водитель Toyota Land Cruiser. Утверждается, что у автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения.
Мир спасет любовь … я один верил в любовьвыкрикивал, предположительно, водитель из машины на опубликованном видео
Отмечается, что виновник пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Также на видео показано, что у внедорожника нет номеров.