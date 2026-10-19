Япония запустила зонд MMX для сбора образцов грунта со спутника Марса Япония запустила зонд для сбора образцов грунта с Фобоса

Москва19 окт Вести.Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима запустило зонд MMX. Зонд должен первым в мире собрать образцы грунта со спутника Марса Фобоса.

Старт запуска JAXA вело в прямом эфире.

Стартовавший 19 октября 2026 года японский космический аппарат вернется к Земле лишь в 2031 году. Он сбросит на Землю капсулу с собранными на Фобосе образцами.

По доставленным образцам, если космическая миссия MMX будет успешной, японские ученые планируют получить данные о происхождении Фобоса и Марса.

Фобос открыт в 1877 году профессором Военно-морской обсерватории в Вашингтоне Асафом Холлом. Свое имя Фобос, что в переводе значит "страх", он получил в честь древнегреческого бога, сынова бога войны Ареса (Марса по римской версии) и Афродиты. Второй спутник Марса получил имя второго сына Ареса и Афродиты – Деймоса, в переводе с греческого "ужас" или "смятение".

Есть несколько версий происхождения Фобоса. По одной из них, Фобос – захваченный Марсом астероид. Есть еще одна версия его происхождения. Возможно, что он возник одновременно с Марсом. Третья версия подразумевает, что спутник Марса выбит с его поверхности ударом метеорита.

Японская исследовательская космическая миссия может помочь определить верную теорию.