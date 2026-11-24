"Прогресс" доставит на МКС робота, продукты и лекарства "Прогресс" доставит на МКС "Теледроида", продукты и медикаменты

Москва24 ноя Вести.Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-36" запланирован на 24 ноября с космодрома Байконур. В Роскосмосе сообщили, что корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 т грузов, включая антропоморфного робота "Теледроид", продукты, медикаменты и оборудование для экспериментов.

Всего на МКС отправят более 2,4 т полезного груза: 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг воды, 51 кг кислорода, 261 кг питания, включая свежие продукты, 41 кг медикаментов и средств профилактики невесомости, 247 кг санитарного оборудования и средств гигиены. Еще 657 кг составят оборудование и расходные материалы для работы станции и научных исследований, в том числе для экспериментов "Вызов", "Асептик", "Каскад" и "Орбита-МГ".

Главным грузом станет исполнительная система робототехнического комплекса "Теледроид": антропоморфный манипулятор торсового типа с 30 степенями подвижности. Робот рассчитан на работу со стандартным космическим инструментом, защищен от вакуума, радиации и перепадов температур, а его модульная конструкция упрощает ремонт на станции.

Разработанный НПО "Андроидная техника" "Теледроид" предназначен для помощи космонавтам на внешней поверхности МКС. Он сможет повторять движения оператора в экзоскелете и выполнять часть задач автономно. Эксперимент пройдет в три этапа: управление виртуальной моделью робота, испытания внутри герметичного отсека станции и работа снаружи МКС на специальном экспериментальном столе под наблюдением внешней камеры.