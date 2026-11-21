Москва21 нояВести.Вода ярко-синего цвета полилась из кранов у жителей Киева на фоне проблем с водоснабжением, об этом пишут местные СМИ.
Ранее коммунальная компания "Киевводоканал" сообщила, что перебои с водоснабжением распространились на всю территорию украинской столицы.
На фоне проблем с водоснабжением Киева из кранов потекла синяя водаговорится в публикациях
Пользователи соцсетей сравнивают водопроводную воду с антифризом или омывающей жидкостью для стекол.
В связи с ситуацией в украинской столице, замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук предрекла киевлянам тяжелую зиму и призвала запасаться водой.