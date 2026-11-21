Вода ярко-синего цвета полилась из кранов у жителей Киева

Ярко-синяя вода полилась из кранов у киевлян на фоне проблем с водоснабжением Вода ярко-синего цвета полилась из кранов у жителей Киева

Москва21 ноя Вести.Вода ярко-синего цвета полилась из кранов у жителей Киева на фоне проблем с водоснабжением, об этом пишут местные СМИ.

Ранее коммунальная компания "Киевводоканал" сообщила, что перебои с водоснабжением распространились на всю территорию украинской столицы.

На фоне проблем с водоснабжением Киева из кранов потекла синяя вода говорится в публикациях

Пользователи соцсетей сравнивают водопроводную воду с антифризом или омывающей жидкостью для стекол.

В связи с ситуацией в украинской столице, замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук предрекла киевлянам тяжелую зиму и призвала запасаться водой.