Пострадавшую от дрона ВСУ женщину спасли юнармейцы в Донецке

Юнармейцы спасли женщину, пострадавшую при атаке БПЛА в Донецке Пострадавшую от дрона ВСУ женщину спасли юнармейцы в Донецке

Москва28 июн Вести.Юнармейцы Алена и Семен Жуковы спасли женщину, пострадавшую при атаке украинского дрона в Донецке, передает РИА Новости.

Как рассказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский, ребята оказались в эпицентре атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль и бросились на помощь, рискуя жизнью.

Алена оказала первую помощь, а Семен вызвал скорую и остановил попутный транспорт для доставки пострадавшей женщины в больницу рассказал Шимановский

По его сведениям, сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии, в том числе и благодаря действиям юнармейцев.

В рамках празднования Дня молодежи, который отмечался в России накануне, 27 июня, за этот героический поступок выпускники "Юнармии" Алена и Семен Жуковы были награждены нагрудным знаком Министерства молодежной политики ДНР.