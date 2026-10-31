Москва31 октВести.Расчеты ПВО Министерства обороны России прошедшей ночью ликвидировали 12 украинских дронов в небе над семью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в небе над семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов

написал Александр Гусев

Предварительно, обошлось без пострадавших.

В двух муниципалитетах зафиксировано падение фрагментов беспилотников - пострадали фасады и остекление восьми частных домов, несколько машин.