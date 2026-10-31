ПВО за ночь уничтожила 12 дронов над семью районами Воронежской области

За ночь над семью районами Воронежской области ликвидировали 12 беспилотников ПВО за ночь уничтожила 12 дронов над семью районами Воронежской области

Москва31 окт Вести.Расчеты ПВО Министерства обороны России прошедшей ночью ликвидировали 12 украинских дронов в небе над семью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в небе над семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов написал Александр Гусев

Предварительно, обошлось без пострадавших.

В двух муниципалитетах зафиксировано падение фрагментов беспилотников - пострадали фасады и остекление восьми частных домов, несколько машин.