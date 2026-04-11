Москва11 апр Вести.Волонтеры за один день, 10 апреля, вывезли 80 грузовиков мусора и 35 самосвалов глины из Дербентского района. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По его словам, в районе вчера работали 700 волонтеров и восемь единиц техники.

За вчера удалось вывезти 80 "Камазов" мусора, 35 самосвалов глины, 10 домов разобрали, разрушенных под фундамент. Это вот за вчера отработали. Плюс организована раздача воды сразу в несколько пунктов. Не стихийные пункты, которые были в самом начале, а уже полноценные пункты. Плюс взаимодействие с МЧС России и с МВД региона проводится поквартирные обходы по населенным пунктам сказал Кастюкевич

Ранее он заявил, что в Дагестане планируется развернуть волонтерский трудовой лагерь для оказания помощи пострадавшим от наводнения.