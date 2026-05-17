Захарова: под звуки "Евровидения" Украина на деньги ЕС совершила массовый теракт

Москва17 мая Вести.Украина под звуки "Евровидения" в ночь на воскресенье совершила очередной массовый теракт на деньги Евросоюза, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на воскресенье в Вене состоялся финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2026". Ночью ударам беспилотников подверглись Москва и Московская область, эта атака стала самой крупной более чем за год.

Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные - люди, многоквартирные и частные дома сказала Захарова

Она назвала это преступлениями Владимира Зеленского и его администрации, а также "коллективного западного меньшинства", которое их финансирует.

Всего минувшей ночью средства ПВО сбили 556 дронов ВСУ над регионами РФ. Над Московским регионом ночью был уничтожен 81 украинский дрон.