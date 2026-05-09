Москва9 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, сказав, что Соединенные Штаты Америки победили зло в Европе – нацистскую Германию, "опрокинул на пол" европейских вассалов американской администрации.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Трамп подписал ежегодную прокламацию, согласно которой 8 мая провозглашается праздником Победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.

Как подчеркнула дипломат, этим глава Белого дома "четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая (9 мая для РФ из-за разницы во времени – прим. ред.)".

Президенты США ежегодно публикуют прокламации к этой дате. В 2025 году Трамп переименовал памятную дату 8 мая "День победы в Европе" в "День победы во Второй мировой войне". В 2026 году он продолжил продвигать этот взгляд на события XX века. Уточняется, что в тексте не упоминается вклад СССР в победу над нацизмом.

Как в свою очередь отмечал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, при нынешней американской администрации в США кардинально изменилось отношение к празднованию Дня Победы.