Москва25 мая Вести.В штате Баринас на западе Венесуэлы ситуация в исправительном учреждении INJUBA арестанты захватили территорию тюрьмы и объявили массовую забастовку в знак протеста против действий администрации.

Об этом сообщает неправительственная организация "Венесуэльский центр мониторинга тюрем" (Observatorio Venezolano de Prisiones).

По данным правозащитников, в акции приняли участие более 1200 мужчин и свыше 100 женщин, которые перешли к решительным действиям сразу после исполнения государственного гимна Венесуэлы.

Причиной недовольства, как пояснили представители НПО со ссылкой на показания осужденных, стало назначение неделю назад нового руководителя учреждения Элвиса Макуаре Герреро. Заключенные утверждают, что с приходом нового начальника они начали подвергаться систематическим избиениям, пыткам и избыточно жестким обыскам. Также поступала информация о том, что более 120 человек были необоснованно помещены в изоляторы.

Ситуация обострилась, когда протестующие поднялись на крыши тюремных башен и подожгли матрасы.

В организации заявили, что начальник тюрьмы якобы лично открывал стрельбу в сторону вышек, что едва не привело к трагическим последствиям.

Кроме того, правозащитники сообщили, что в результате применения огнестрельного оружия охраной среди заключенных есть раненые.

По словам очевидцев, после того как силовики прорвали оцепление и вошли в тюрьму, были слышны звуки взрывов и выстрелов, был применен слезоточивый газ.

