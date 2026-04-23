В Дагестане принят закон о льготах для пострадавших от паводков

Москва23 апр Вести.В Дагестане парламент принял закон о льготах, полагающихся пострадавшим от паводков гражданам. Об этом сообщается в Telegram-канале народного собрания республики.

Речь идет о предоставлении льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, уточняется в сообщении.

Депутаты единогласно проголосовали за законопроект, предоставляющий налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций говорится в посте

В конце марта – начале апреля в Дагестане выпали обильные, в результате произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС федерального характера.