Защитник прав потребителей Мамута назначен на пост зампреда Центробанка РФ Михаил Мамута с 10 июня назначен заместителем председателя Банка России

Москва9 июн Вести.В руководстве Банка России произошли кадровые изменения. Глава Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута повышен до должности заместителя председателя регулятора. Новый пост он займет уже с 10 июня, о чем объявила пресс-служба ЦБ.

В связи с этим назначением структура ведомства также претерпевает реорганизацию. Подразделение, которым ранее руководил Мамута, будет разделено на два самостоятельных блока.

Одновременно в структуре Банка России будет реорганизована работа СЗППиОДФУ. На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН) говорится в сообщении регулятора

Отмечается, что Службу по защите прав потребителей и обеспечения доступности финуслуг упразднят в декабре 2026 года.