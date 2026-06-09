Москва9 июнВести.В руководстве Банка России произошли кадровые изменения. Глава Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута повышен до должности заместителя председателя регулятора. Новый пост он займет уже с 10 июня, о чем объявила пресс-служба ЦБ.
В связи с этим назначением структура ведомства также претерпевает реорганизацию. Подразделение, которым ранее руководил Мамута, будет разделено на два самостоятельных блока.
Одновременно в структуре Банка России будет реорганизована работа СЗППиОДФУ. На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН)говорится в сообщении регулятора
Отмечается, что Службу по защите прав потребителей и обеспечения доступности финуслуг упразднят в декабре 2026 года.