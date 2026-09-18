Москва18 сенВести.Спасатели опустили на землю кабину аттракциона "Стратосфера" в парке "Орион" на ВДНХ в Москве, остановившуюся на высоте около 40 метров из-за поломки, и освободили находившихся в ней людей, сообщается в Telegram-канале телеканала 360.
Спасателям удалось опустить неисправную конструкцию, на которой после поломки оказались посетителиотмечается в публикации
Ранее сообщалось, что из-за неисправности на аттракционе застряли 14 человек, 8 из которых дети.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Аттракцион "Стратосфера" считается самой высокой цепочной каруселью Москвы.
Причины остановки выясняются.