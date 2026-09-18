Спасатели опустили на землю людей, застрявших на аттракционе на ВДНХ в Москве

Застрявших на аттракционе на ВДНХ в Москве людей спустили на землю Спасатели опустили на землю людей, застрявших на аттракционе на ВДНХ в Москве

Москва18 сен Вести.Спасатели опустили на землю кабину аттракциона "Стратосфера" в парке "Орион" на ВДНХ в Москве, остановившуюся на высоте около 40 метров из-за поломки, и освободили находившихся в ней людей, сообщается в Telegram-канале телеканала 360.

Спасателям удалось опустить неисправную конструкцию, на которой после поломки оказались посетители отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что из-за неисправности на аттракционе застряли 14 человек, 8 из которых дети.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Аттракцион "Стратосфера" считается самой высокой цепочной каруселью Москвы.

Причины остановки выясняются.