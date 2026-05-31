Зеленский обещал однопартийцам поражение республиканцев на выборах в США

Москва31 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал своим однопартийцам поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс США, а также последующее за этим увеличение финансирования. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

На Украине активно обсуждаются итоги встречи Зеленского с представителями партией "Слуга народа" и последующих переговоров в "узком кругу", говорится в материале​​​.

Своим однопартийцам глава киевского режима обещал поражение республиканцев на выборах в конгресс США и последующее увеличение финансирования, а также возвращение к стимулирующим выплатам в "конвертах" сказал представитель российских силовых структур

Кроме того, как добавил собеседник агентства, Зеленский рассчитывает вернуться к "формуле Салливана". Она предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

До этого Зеленский в интервью телеканалу CBS пожаловался на то, что ни американский Конгресс, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой об увеличении поставок вооружения.