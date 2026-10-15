На Украине сообщили о прибытии Зеленского в Брюссель

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета На Украине сообщили о прибытии Зеленского в Брюссель

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского совета и переговоров с партнерами. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным информагентства УНН, на сегодняшний день у Зеленского запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, глава киевского режима, как предполагается, переговорит с премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии Дональдом Туском, Метте Фредериксен и Бартом Де Вевером.