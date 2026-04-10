Москва10 апрВести.Отказ Украины от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году является ошибкой. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По мнению Зеленского, в обмен на отказ от оружия массового поражения Украина должна была попросить членство в Североатлантическом альянсе.
Я считаю, что членство в НАТО – это самое малое, что Украина должна была получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была... большая ошибка. Не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандуманаписал глава киевского режима
Ранее издание L' AntiDiplomatico писало, что Зеленский снова заговорил о необходимости для Украины иметь свое ядерное оружие в связи с перебоями в поставках оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке.
10 апреля президент России Владимир Путин объявил о вводе пасхального перемирия в зоне СВО. Зеленский поддержал режим прекращения огня.