Отказ Украины от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году является ошибкой. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По мнению Зеленского, в обмен на отказ от оружия массового поражения Украина должна была попросить членство в Североатлантическом альянсе.

Я считаю, что членство в НАТО – это самое малое, что Украина должна была получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была... большая ошибка. Не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандума написал глава киевского режима

Ранее издание L' AntiDiplomatico писало, что Зеленский снова заговорил о необходимости для Украины иметь свое ядерное оружие в связи с перебоями в поставках оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке.

10 апреля президент России Владимир Путин объявил о вводе пасхального перемирия в зоне СВО. Зеленский поддержал режим прекращения огня.