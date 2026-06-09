Зеленский: США и Россия в Анкоридже говорили об Украине без Украины

Зеленский назвал ошибкой саммит России и США на Аляске Зеленский: США и Россия в Анкоридже говорили об Украине без Украины

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал ошибкой саммит США и России в Анкоридже, прошедший в августе 2025 года.

Вчера я сказал журналистам, что в Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины. Это была ошибка, особенно для Америки, потому что [президент РФ Владимир] Путин ослабил позицию США заявил он

Также Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но не намерена отдавать территории.

Ранее Зеленский отправил российскому лидеру письмо, в котором призвал к личной встрече и переговорам. Однако Путин заявил, что не видит смысла в подобной встрече, так как цель Киева — временно остановить наступление ВС РФ на Украине, в то время как России нужны договоренности "на длительную историческую перспективу".