"Известия": стоимость зерна на юге России снизилась в два раза

Зерновые на юге России подешевели вдвое "Известия": стоимость зерна на юге России снизилась в два раза

Москва1 окт Вести.Зерновые в южных регионах России подешевели вдвое по сравнению с прошлым годом из-за хорошего урожая и проблем с логистикой, с 11-13 тысяч рублей за тонну до 5 тысяч, пишет газета "Известия".

Издание ссылается на данные Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). По ее информации, самая сложная ситуация сейчас в Ростовской области и Краснодарском крае.

Аграрии не могут реализовать урожай, чем пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены. В результате при себестоимости пшеницы третьего класса на уровне 11–13 тыс. рублей за тонну ее предлагают фермерам по 5 тысяч говорится в сообщении

Как пояснила вице-президент АККОР Ольга Башмачникова, "рынок стоит, и нет продаж".

В то же время, согласно данным профильного портала "Зерно Он-Лайн", за год в сентябре падение цен на пшеницу в целом по России составило 24–30%.

Власти прорабатывают меры поддержки, включая субсидии на гектар и на железнодорожные перевозки, а также пролонгацию финансовых обязательств.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение депутатов Госдумы о закупке зерна у аграриев в государственный фонд, а кабмин приостановил взимание экспортных пошлин на зерно до конца года.

В числе причин зернового кризиса эксперты называют практически остановившийся экспорт через Азово-Черноморский бассейн после атак БПЛА. Дополнительным фактором стали рекордные запасы зерна, оставшиеся с прошлого года отмечается в сообщении

Как рассказал газете бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод, стоимость зерна падает согласно законам рынка: в России сложилось перепроизводство зерна, так как существенная его часть обычно отправлялась на экспорт и сейчас внутри страны не востребована.

Ранее сообщалось, что в России обнулили пошлины на экспорт зерновых до конца года.