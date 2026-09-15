В Бельгии жених насмерть разбился в ДТП по дороге на собственную свадьбу

Жених погиб в ДТП по дороге на собственную свадьбу В Бельгии жених насмерть разбился в ДТП по дороге на собственную свадьбу

Москва15 сен Вести.В Бельгии жених погиб в ДТП по дороге в церковь, где он должен был обвенчаться со своей возлюбленной. Об происшествии сообщил Need To Know.

Когда Жордан Кинард ехал в церковь, машина съехала с дороги. Молодой отец погиб в автокатастрофе всего за несколько минут до церковной церемонии, которая должна была официально оформить его брак говорится в сообщении

ДТП произошло на участке дороги между населенными пунктами Ошамп и Реконь в бельгийской провинции Люксембург. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. За рулем находился шафер погибшего, который получил травмы и был госпитализирован.

Они направлялись в церковь, где их все ждали. Это должен был быть их самый прекрасный день в жизни сказала мэр коммуны Либен

Сейчас полиция устанавливает все детали смертельного ДТП, в том числе и причину, по которой машина съехала с дороги.

Кинар в конце августа зарегистрировал брак со своей возлюбленной Полин Ноллево. У мужчины остались двое маленьких детей.