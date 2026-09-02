На Филиппинах сыграли свадьбу в затопленной по пояс церкви На Филиппинах священник обвенчал пару в затопленной церкви

Москва2 сен Вести.На Филиппинах пара сыграла свадьбу в затопленной католической церкви, стоя по пояс в воде. Об этом сообщает газета Inquirer.

Несмотря на сильные дожди и наводнение, жених и невеста не стали отменять церемонию. Они пришли в храм в свадебных нарядах, а священник провел сокращенный обряд и объявил их мужем и женой.

С начала августа несколько регионов Филиппин страдают от наводнений и оползней, вызванных юго-западным муссоном и тропическими циклонами. По последним данным, стихия унесла жизни 32 человек, а ее последствия затронули около 7,7 млн жителей.