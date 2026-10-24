Мужчина погиб, еще два человека ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Житель Белгородской области погиб, двое ранены в результате украинской агрессии Мужчина погиб, еще два человека ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Москва24 окт Вести.Мужчина погиб, еще один мужчина и женщина ранены в результате ударов украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Замостье … в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина … В селе Ближняя Игуменка … вследствие сбития БПЛА пострадала женщина. С непроникающей раной лобной области она доставлена бригадой СМП в городскую больницу №2 Белгорода … В Шебекино из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С предварительным диагнозом "акубаротравма" он доставлен в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В Шебекино повреждена хозпостройка, транспортное средство, частный дом, сгорел легковой автомобиль.

Под вражеские удары также попали Новосадовый, Красная Яруга, Валуйки. Там повреждены многоквартирный дом, произошло возгорание частного дома.