Москва30 авгВести.В Кургане 60-летний мужчина, купавшийся в состоянии алкогольного опьянения, утонул в старице реки Тобол. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла вечером 29 августа вблизи дачного участка мужчины. Предварительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня утром [его] тело … было извлечено из воды водолазами областной поисково-спасательной службы в результате организованных поисковых мероприятий … Проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Осмотрено место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.