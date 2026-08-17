В Курской области пенсионер погиб, спасая брата-инвалида после атаки БПЛА

Житель Курской области погиб, пытаясь спасти брата-инвалида из горящего дома В Курской области пенсионер погиб, спасая брата-инвалида после атаки БПЛА

Москва17 авг Вести.Пожилой житель Курской области погиб в ходе спасения своего брата-инвалида из дома, охваченного огнем после атаки вражеского беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Трагедия произошла 17 августа в поселке Велье Рыльского района.

Дом, в котором жил мужчина-инвалид, атаковал дрон, из-за чего начался пожар. Спасать хозяина дома бросился его 69-летний брат.

Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно, сам он вернулся в горящий дом и, к сожалению, не выбрался написал Хинштейн в мессенджере MAX

Он выразил самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека, отметив, что поступки всегда громче слов.