Жителей Славянского района Кубани попросили не выходить на улицу из-за пожара

Жителей Славянского района Кубани призвали не выходить из дома из-за пожара Жителей Славянского района Кубани попросили не выходить на улицу из-за пожара

Москва13 сен Вести.Роспотребнадзор рекомендовал жителям Славянского района Краснодарского края не выходить на улицу из-за возгорания на одном из предприятий при атаке БПЛА. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В связи с возгоранием в Славянском районе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку сказано в сообщении

В случае возникновения симптомов острого заболевания, появления признаков одышки, кашля и обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Ранее в региональном оперштабе сообщали о возникновении пожара на одном предприятий в Славянском районе в результате атаки украинских беспилотников.